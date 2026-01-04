Rubio dice que EE.UU. puede trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con Maduro

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.



"La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él", manifestó Rubio al canal CBS.



"Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo", manifestó el secretario.



"Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él", agregó.



Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó este sábado a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció "múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva".



El republicano recalcó que el líder chavista "eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país".



"Su número dos es alguien con quien se puede trabajar", aseguró.

Oposición liderada por Machado no "está presente" en Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reconoció este domingo la labor de la "fantástica" líder opositora venezolana, María Corina Machado, pero advirtió que la mayoría de su movimiento "ya no está presente" en Venezuela, por lo que Washington trabajará de momento con el Gobierno de Caracas en pos de una pronta transición.



"María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela.

"Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", dijo Rubio a NBC News.