Rusia: propuesta busca prohibir pornografía a quienes no tengan hijos

La diputada rusa Tatiana Butskaya planteó que las personas sin descendencia no deberían tener acceso a sitios web con contenido pornográfico, como parte del debate en Rusia sobre la crisis demográfica y la urgente necesidad de aumentar la natalidad.

“Necesitamos pensar qué se puede hacer. Quizás estos sitios deberían ser solo para quienes tienen hijos”, declaró la parlamentaria a un medio local. Según explicó, las personas “necesitan mantener relaciones para tener hijos”, mientras que el consumo de pornografía funcionaría como un “sustituto” de las relaciones de pareja.

Las autoridades rusas buscan revertir la drástica caída de nacimientos, asociada tanto a la incertidumbre provocada por la guerra como al denominado agujero demográfico, fenómeno vinculado a la llegada a la edad fértil de mujeres nacidas en la década de 1990, periodo en el que también se registró una fuerte disminución de la natalidad.

En este contexto, el Gobierno ruso impulsa diversos programas para fomentar las familias numerosas y aprobó una ley que prohíbe la propaganda de la ideología childfree, movimiento que defiende el derecho de las mujeres a no tener hijos. Estas acciones forman parte de una estrategia estatal para enfrentar la crisis poblacional y estimular el crecimiento demográfico.