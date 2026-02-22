Mundo - 22/2/26 - 10:07 AM

Seguridad en alerta: Servicio Secreto mata a intruso armado en casa de Trump

El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

 

Por: Washington/EFE -

El Servicio Secreto de EE.UU. abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en el estado de Florida.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. 

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugda hora local.

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina.

Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre, que tenía poco más de 20 años y era de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Según el comunicado, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido.

Lo sucedido está bajo investigación y los agentes implicados estarán de baja administrativa a la espera de las conclusiones de las pesquisas.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. 

En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.

