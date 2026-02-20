Nacional - 20/2/26 - 09:56 AM

Accidente en Miraflores deja un colaborador del Canal herido

No se conoce el estado del conductor de la moto involucrado en el accidente

 

Por: Redacción / Crítica -

Un colaborador del Canal de Panamá terminó involucrado en un accidente en la vía del ferrocarril, a la altura de la entrada al Centro de Visitantes de Miraflores. El hecho paralizó el movimiento en el área 

El Canal de Panamá confirmó que se trató de un accidente en ese punto de la línea férrea. De manera extraoficial se conoció que el conductor de la moto estaba detenido sobre los rieles y no habría escuchado la aproximación del tren.

El impacto generó tensión entre trabajadores y personas que transitaban cerca. En cuestión de minutos llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos del Canal, quienes brindaron primeros auxilios y coordinaron el traslado del herido a un centro médico.

El acceso fue restringido mientras se atendía la emergencia y se realizaban las diligencias correspondientes. Ahora las autoridades deberán determinar cómo el motorizado terminó sobre la vía en un tramo por donde el tren circula con regularidad.

