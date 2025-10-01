Sismo en Filipinas deja 69 muertos y siguen buscando desaparecidos

El poderoso sismo de 6,9 que sacudió Filipinas el martes causó unas 69 muertos y los equipos de rescates intentan encontrar sobrevivientes entre edificios colapsados y aldeas afectadas por deslizamientos de tierra en la isla de Cebú.

El terremoto tuvo su epicentro mar adentro la noche del martes. La sacudida llevó a los residentes a salir corriendo a las calles, mientras las paredes colapsaban y las líneas eléctricas quedaban cortadas.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) registró cerca de 800 réplicas hasta la tarde del miércoles, incluida una de magnitud 6.



Autoridades informaron que se esperan más réplicas, aunque de menor intensidad. Además, afirmaron que no existe amenaza de tsunami.

Al menos 69 personas han muerto y 150 resultaron heridas, mientras los hospitales cercanos al epicentro se encuentran desbordados ante la magnitud de la emergencia.



En la ciudad de Bogo, funcionarios de gestión de desastres indicaron que los centros médicos ya no pueden recibir más pacientes, lo que llevó a la Guardia Costera a enviar una embarcación con médicos, enfermeros y suministros.

“Estamos evaluando los daños y las necesidades”, declaró el presidente Ferdinand Marcos Jr., quien prometió una respuesta rápida y envió a varios ministros a la región para coordinar las operaciones de emergencia.