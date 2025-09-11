Mundo - 11/9/25 - 03:54 PM

Sube a seis los muertos por explosión de un camión en México

La mayoría de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios en donde numerosos familiares pasaron la noche a la espera de noticias.

 

Por: Redacción / Web -

Autoridades mexicanas confirmaron que dos personas más murieron por causa de las heridas sufridas durante la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que eleva el número de muertos a seis.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales a las cuatro que se comentó anoche", dijo este jueves Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana.

Agregó que una decena de heridos ya fueron dados de alta mientras 21 están en "estado crítico" con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más de 70% de su cuerpo. "Tres además están graves", añadió.

Ayer miércoles, la Ciudad de México se vio sacudida por una fuerte explosión de un vehículo que se volcó cuando transportaba alrededor de 50.000 litros de gas en un puente en el distrito de Iztapalapa.

La mayoría de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios en donde numerosos familiares pasaron la noche a la espera de noticias.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trató de un accidente "trágico" que no debe volver a ocurrir.

Te puede interesar

Bolsonaro condenado a 27 años por intento de golpe de Estado

Bolsonaro condenado a 27 años por intento de golpe de Estado

 Septiembre 11, 2025
Sube a seis los muertos por explosión de un camión en México

Sube a seis los muertos por explosión de un camión en México

 Septiembre 11, 2025
FBI identifica a asesino de Kirk, encuentra arma y da recompensa

FBI identifica a asesino de Kirk, encuentra arma y da recompensa

 Septiembre 11, 2025
Matan al activista pro Trump Charlie Kirk en un evento en Utah

Matan al activista pro Trump Charlie Kirk en un evento en Utah

 Septiembre 10, 2025
¡Desmadre en Francia! No aceptan a ministro y hay caos en el país

¡Desmadre en Francia! No aceptan a ministro y hay caos en el país

 Septiembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica