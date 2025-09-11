Sube a seis los muertos por explosión de un camión en México

Autoridades mexicanas confirmaron que dos personas más murieron por causa de las heridas sufridas durante la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que eleva el número de muertos a seis.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales a las cuatro que se comentó anoche", dijo este jueves Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana.

Agregó que una decena de heridos ya fueron dados de alta mientras 21 están en "estado crítico" con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más de 70% de su cuerpo. "Tres además están graves", añadió.

Ayer miércoles, la Ciudad de México se vio sacudida por una fuerte explosión de un vehículo que se volcó cuando transportaba alrededor de 50.000 litros de gas en un puente en el distrito de Iztapalapa.

La mayoría de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios en donde numerosos familiares pasaron la noche a la espera de noticias.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trató de un accidente "trágico" que no debe volver a ocurrir.