Suspenden las clases en toda La Habana por el apagón masivo por una avería

La Habana, la mayor ciudad de Cuba con casi dos millones de habitantes (300,000 en edad escolar), suspendió este jueves las clases en todos los niveles a causa del apagón masivo causado la víspera por una avería en una central térmica clave del país.



La Dirección General de Educación comunicó que la decisión se tomó debido a "la actual situación electroenergética que afecta al país" y agregó que la suspensión afecta también a los círculos infantiles (jardines de infancia).



Según la estatal Empresa Eléctrica de La Habana, a las 9.45 hora local (14.45 GMT) un 38.9% de la capital ya tiene restituido el servicio eléctrico. "El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lo permitan", agregó.



Cuba sufrió un apagón masivo a mediodía del miércoles tras la "salida imprevista" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras (oeste), un fallo que acabó desconectando unos dos tercios del país y dejando sin corriente a unos seis millones de personas, incluida La Habana.



Esta central tenía previsto un mantenimiento capital de varios meses a principios de este año que no se realizó debido a la situación de crisis energética que sufre el país.



El restablecimiento está siendo lento, en parte por la falta de combustible fruto del asedio petrolero estadounidense.

Con diésel se podrían encender los motores de generación eléctrica distribuidos por el país, generando rápidamente más energía.



Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024.

Desde entonces se registraron cinco apagones nacionales y varios parciales, el más reciente de estos últimos tuvo lugar en diciembre pasado.



La crisis tiene componentes estructurales, como la antigüedad de las siete termoeléctricas del país, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y la falta de divisas del Estado cubano para importar suficiente combustible.



Este miércoles, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica se encontraban fuera de servicio por averías o mantenimientos, según la UNE.



Luego está, como cuestión coyuntural, el asedio petrolero de EE.UU. que la ONU calificó de contrario al derecho internacional. Los motores de generación, que solían aportar cerca del 40% del mix energético nacional, están parados desde enero por esta medida de Washington.



Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. El Gobierno cubano destaca al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.



Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre $8,000 y $10,000 millones para sanear el sistema eléctrico.



Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.