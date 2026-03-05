Irán dice que ha atacado un petrolero de Estados Unidos en el golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.

“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.

Irán dice que tiene el control de Ormuz

Además, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos “podrían ser atacados o hundidos”.

“Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán”, dijo a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

El militar dijo que su país aplica “protocolos internacionales» a los buques que transitan por el estrecho y los que no los cumplan “podrían ser atacados o hundidos”.

Explosión frente a la costa meridional de Kuwait

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.

Irán afirma que no ha cerrado el estrecho, pero ha atacado al menos a otro petrolero, el ‘Athens Nova’, que calificó de «aliado de Estados Unidos», y que ardió al ser alcanzado por dos drones. EFE