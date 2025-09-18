Suspenden programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk

La cadena de televisión ABC de Disney ha retirado indefinidamente del aire, el programa nocturno de entrevistas de Jimmy Kimmel, en medio de una controversia por sus recientes comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, informó CNN.

“Jimmy Kimmel Live será suspendido indefinidamente”, dijo un portavoz de ABC, negándose a dar más detalles.

La decisión llegó solo unas horas después de que el funcionario del Gobierno de Trump responsable de otorgar licencias a las estaciones locales de ABC presionara públicamente a la compañía para que sancionara a Kimmel.

Kimmel se preparaba para grabar el episodio del miércoles por la noche en Hollywood, sin embargo, ABC decidió cancelar el programa, para asombro de la industria del entretenimiento.

El presentador afirmó en su monólogo del lunes por la noche: "La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello".

MAGA, siglas del eslogan Make America Great Again (en español, hacer a Estados Unidos grande de nuevo), es el nombre que se le suele dar al grupo de seguidores del presidente Donald Trump.

Jimmy que con frecuencia ha sido blanco de las críticas del presidente Trump, se refirió a algunos comentarios sobre que se izaran banderas a media asta en honor a Kirk y se burló de la reacción del presidente ante el asesinato.

"Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo. Así es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado", dijo el presentador tras mostrar un video en el que Trump cambiaba de tema cuando le preguntaban sobre la muerte de Kirk.

Grupos a favor de la libertad de expresión condenaron inmediatamente a ABC, calificando la suspensión de cobarde, mientras que el presidente Trump, quien frecuentemente se enfrentaba con Kimmel, celebró desde el Reino Unido, donde se encuentra en una visita de Estado.

“Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que debía hacerse”, escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. “Eso deja a Jimmy (Fallon) y Seth, dos perdedores totales, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son horribles. ¡¡¡Hazlo NBC!!!”

La suspensión indefinida subraya cuán politizadas se han vuelto las opiniones y comentarios en torno al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, con campañas de alto perfil instando a los empleadores a despedir a personas que hagan comentarios percibidos como desfavorables hacia Kirk.