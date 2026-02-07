Florida, en alerta de brotes de sarampión; universidades reportan contagios

Brotes de sarampión en universidades de Florida, el cuarto estado con más casos en Estados Unidos, despertaron alertas de las autoridades tras un año en el que el país tuvo el mayor número de contagios desde 1991, aunque la enfermedad se había considerado erradicada en el 2000.

La Universidad Ave María reportó al menos 20 casos en el sur del estado, mientras que la Universidad de Florida, en el norte, informó de dos enfermos, aunque la cifra podría ser mayor porque el Departamento de Salud estatal (DOH, en inglés) aún está rastreando los contactos y otros posibles contagios.

"El Departamento de Salud de Florida en el condado de Collier está proveyendo recursos adicionales para monitorear casos sospechosos de sarampión y minimizar más transmisiones. DOH-Collier está trabajando de cerca con funcionarios de la Universidad Ave María", explicó esta dependencia en un aviso.

Un recuento de la Universidad Johns Hopkins sitúa a Florida este 2026 como el cuarto estado con más casos confirmados de sarampión a nivel nacional, pero advierte de un subregistro porque solo se han reportado 17, por detrás de Carolina del Sur (548), Utah (48) y Arizona (34).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 733 casos en lo que va de 2026, lo que representa ya, en menos de un mes y medio, casi la tercera parte de los 2.276 de todo 2025, cuando hubo un récord de infecciones desde 1991.

Aunque la enfermedad se había erradicado en Estados Unidos en el año 2000, las infecciones se dispararon por la caída de las vacunas ante la "desinformación", según la Academia Americana de Pediatría (AAP).

De hecho, más de 9 de cada 10 enfermos, el 95 %, no están vacunados, según los CDC.

La Universidad de Florida señaló a sus estudiantes que, si no tuvieron contacto con las personas contagiadas, "no hay razón para creer que están en peligro", además de asegurar que "la vasta mayoría de estudiantes, profesores y trabajadores son inmunes" a la enfermedad porque se vacunaron o se infectaron antes.

Los casos en Florida se reportan en un contexto de debate, después de que el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, anunciara en septiembre pasado que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, trabajaría para eliminar los mandatos de vacunación establecidos por la legislación estatal.