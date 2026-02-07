Venezuela promete amnistía y excarcelaciones a más tardar el próximo viernes

Venezuela avanza con las consultas públicas de la ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras el Parlamento prometió la aprobación de la legislación y la liberación de "todos" los detenidos "a más tardar" el próximo viernes.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este viernes ante familiares de presos políticos en Caracas, que el martes será la segunda discusión de la ley y, agregó, "entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, están todos sueltos".

La legislación ya fue aprobada el jueves en el primero de los dos debates necesarios para la creación de una normativa en Venezuela.

Una vez que sea aprobada de forma definitiva, en segunda discusión, Rodríguez afirmó que "ese mismo día salen todos".

El parlamentario hizo estas declaraciones ante los familiares de presos políticos que mantienen una vigilia permanente -desde hace un mes- en las afueras de la cárcel conocida como 'Zona 7', un comando de la Policía Nacional Bolivariana en el este de Caracas.

En su visita, estuvo acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, con quien escuchó el llanto y testimonios de los familiares, quienes denunciaron violaciones al debido proceso de los presos políticos, así como la falta de acceso a tratamientos médicos dentro de la prisión.

Escuchar a las familias

Más temprano, el jefe del Parlamento pidió incluir a los familiares de presos políticos en el proceso de consultas públicas de la ley, durante un encuentro nacional parlamentario del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, el diputado Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para esta legislación, informó en su Telegram la instalación de esta instancia -integrada por 19 diputados- que dijo, trabajará "con diversos sectores" para escuchar "todas las propuestas".

En el marco de la consulta pública, la Comisión de Política Interior del Parlamento se reunió con decanos de las facultades de derecho de 16 universidades del país para evaluar el texto del proyecto, que difundió oficialmente en el Telegram del Parlamento a las 20:15 hora local (00:15 GMT) de este viernes.

Oposición cuestiona exclusiones

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, cuestionó este viernes las "omisiones graves" y exclusiones de casos en el proyecto de ley.

En un comunicado publicado en X, la PUD afirmó que el texto tiene "omisiones graves", como la exclusión de "amplios grupos de presos políticos civiles y militares", o de períodos de "significación histórica" que no forman parte de las coyunturas cubiertas por la ley.

Asimismo, criticó que el proyecto no deroga legislaciones como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar que, consideró, forman parte del "marco legal represivo" venezolano.

"Un antes y un después"

El exjefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró, en declaraciones a EFE, que la amnistía marcará "un antes y un después" para el país suramericano, tras arribar a Caracas para participar en un diálogo, invitado por el ministro de Cultura y coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas.

"Apoyo la amnistía, quiero que la amnistía sea lo más amplia posible y que los tiempos sean rápidos", aseguró en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) en la capital venezolana.

Asimismo, Rodríguez Zapatero expresó su confianza en que el programa de convivencia, creado recientemente por la presidenta encargada, tenga "visión abierta" e incluya a las víctimas.

Posteriormente, se reunió con la presidenta encargada y su hermano, el presidente del Parlamento, en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial en Caracas.

El diputado opositor venezolano Timoteo Zambrano, informó a EFE que Rodríguez Zapatero volverá a España este sábado.

El borrador de la ley

El proyecto de ley, cuyo contenido puede cambiar antes de la segunda discusión parlamentaria, tiene 13 artículos y contempla una amnistía para casos relacionados a diez períodos de crisis política en el país, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder.

Entre otras cosas, plantea la anulación de los casos de presos políticos, y dice que se "darán por finalizadas" las investigaciones y se eliminarán "registros y antecedentes".

Además, establece que el "tribunal competente" estará a cargo de recibir las solicitudes de los encarcelados, o del Ministerio Público, para revisar "los supuestos de la amnistía" de cada caso, así como la revisión de sentencias.

El proyecto de ley de amnistía excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Esta amnistía fue propuesta el pasado 30 de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8 de enero, días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas.