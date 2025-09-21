¡Tiene culillo! Maduro le envió carta a Trump para hablar

El régimen de Nicolás Maduro, al parecer, no está aguantando la presión y le envió una carta al presidente Donald Trump, para entablar conversaciones directas con Estados Unidos tras el despliegue militar en el Caribe.

Según varias agencias, la misiva fue enviada días después del primer ataque estadounidense contra una lancha procedente de Venezuela que, según Trump, transportaba narcotraficantes del Tren de Aragua.

Maduro rechazó las afirmaciones de la Administración estadunidense de que Venezuela desempeñó un papel importante en el narcotráfico, argumentando que solo el 5% de la droga producida en Colombia se transporta a través del territorio venezolano, de la cual el 70% habría sido neutralizada y destruida por las autoridades venezolanas, según aseveró.

"Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", escribió Maduro en el documento. "Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas", recalcaba.

Dicha carta estaba fechada el 6 de septiembre, dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos atacara una embarcación que presuntamente pertenecía a la banda del Tren de Aragua que se dedicaba al narcotráfico. El ataque causó la muerte de 11 presuntos narcotraficantes, según Trump.

¿Qué dijo Trump de esta carta?

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump fue cuestionado en la mañana de hoy domingo sobre la carta que Nicolás Maduro le envió hace dos semanas.

"¿Ya tiene la carta y cuál será su respuesta?", cuestionó un periodista a Trump luego de darle el contexto de la intención de diálogo de Maduro con su país en medio de las crecientes tensiones por el repliegue militar en el Caribe.

"No quiero decirlo, veremos lo que sucede con Venezuela. No quiero decir nada más", respondió Trump, evitando referirse directamente a la petición de un diálogo directo.

El cabecilla del régimen venezolano también expresó que el enviado especial de Washington a Caracas, Richard Grenell, jugó un papel importante en acuerdos previos como la deportación de migrantes venezolanos.

Maduro ha alegado en muchas veces que Estados Unidos espera sacarlo del poder, pero Trump negó esta semana estar interesado en un cambio de régimen.

Semanas atrás se duplico la recompensa por la cabeza de Maduro y quedó en 50 millones de dólares, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.