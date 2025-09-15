TikTok pasará a los gringos tras acuerdo entre China y Trump

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, confirmó hoy lunes que se llegó a un acuerdo con China para que la propiedad de TikTok quede en manos estadounidenses, aunque evitó detallar los términos de la operación.

"El marco del acuerdo es que TikTok cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo", señaló Bessent en referencia a la llamada prevista entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, presidente de China.

Añadió que no se hablará de los términos comerciales, ya que se trata de un pacto entre dos partes privadas, aunque aseguró que los detalles ya están cerrados.

Sus declaraciones se produjeron a las puertas del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, tras reunirse con la delegación china.

Pocos minutos antes, Trump había anunciado en su red social un acuerdo que iba a encantar a los jóvenes estadounidenses.

El mandatario había fijado el 17 de septiembre como fecha límite para que ByteDance, matriz de TikTok, vendiera la filial en Estados Unidos, argumentando su preocupación por el acceso del Gobierno chino a los datos de millones de usuarios.

Por su parte, Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, destacó junto a Bessent que el acuerdo ha sido posible gracias a la intervención directa de Trump y a la "gran consideración que tiene por el presidente Xi".

Según subrayaron, el respeto mutuo entre los líderes ha facilitado que las delegaciones alcanzaran un entendimiento.

Además de este pacto sobre TikTok, ambos responsables confirmaron que las negociaciones arancelarias continuarán con una quinta ronda de conversaciones, previsiblemente dentro de un mes y en un lugar todavía por determinar.