Tiroteo en el Walmart de Virginia; hay muertos y heridos

Los agentes entraron a la tienda y descubrieron a varias personas muertas y heridas, dijo Kosinski, sin dar más detalles.

Se cree que el atacante está entre los muertos, dijo Kosinski.

AHORA reportan nuevo tiroteo masivo en EEUU. Varias personas muertas y heridas en un Walmart del estado de Virginia, gerente de tienda realizó disparos contra trabajadores, informan medios locales. pic.twitter.com/f63v0F2Fi7

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL