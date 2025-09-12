Trump afirma que capturaron al asesino de Charlie Kirk

"Con un alto grado de certeza", el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido capturado. Esto lo aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este 12 de septiembre.

"Creo que lo tenemos", agregó el mandatario durante una entrevista con 'Fox News'.

Tiempo después, autoridades citadas por el 'New York Post' informaron que el sospechoso es un hombre de 22 años y originario de Utah, donde ocurrieron los hechos.

La huella de una palma de mano, la marca de un zapato y un rifle de alta potencia encontrado en una zona boscosa han sido hasta ahora algunas de las principales pistas de las autoridades para encontrar al hombre que mató de un disparo al activista conservador que defendió el uso de las armas, Charlie Kirk.

La búsqueda de este sujeto se intensificó luego de que las autoridades publicaran un video del sospechoso.

"Hay una huella de zapato donde creemos que se identifica claramente al sospechoso por llevar zapatillas Converse", había señalado horas antes el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

Las imágenes en movimiento recién divulgadas muestran a una persona con sombrero, gafas de sol y camisa negra de manga larga corriendo por un tejado, bajando del borde del edificio y cayendo al suelo. Las autoridades creen que el hombre huyó al vecindario local después de disparar el tiro que acabó con la vida del activista de 31 años que ayudó a catapultar el voto entre los jóvenes a favor de Donald Trump.

"No podemos hacer nuestro trabajo sin la ayuda del público”

En medio de los esfuerzos por hallar al sospechoso, las autoridades pidieron la ayuda de la población para ubicarlo y ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares por información que condujera a su arresto.

"No podemos hacer nuestro trabajo sin la ayuda del público (...) Necesitamos toda la ayuda posible", había declarado el gobernador Spencer Cox durante una conferencia de prensa en la noche del jueves 11 de septiembre, junto al director del FBI, Kash Patel.

Autoridades señalaron que recibieron más de 7.000 pistas. Aunque hay sospechas de que haya sido un crimen político, las autoridades aún no han confirmado el motivo detrás del asesinato, el más reciente acto de violencia política que convulsiona a Estados Unidos.