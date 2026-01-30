Trump anuncia apertura de vuelos comerciales con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela “se abrirán muy pronto” y ordenó que el proceso comience de inmediato, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país suramericano.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, aseguró el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump agregó que dio instrucciones al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a todos los involucrados, incluidos militares, para que a más tardar al final del día de hoy el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y los aviones comerciales puedan volar al país caribeño.

La disposición representa un cambio significativo tras meses de restricciones en el tráfico aéreo hacia y desde Venezuela. El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso al expresidente Nicolás Maduro, Trump había advertido que el espacio aéreo del país permanecería cerrado en su totalidad.

Un día después de la detención de Maduro y su esposa, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso (“notam”) sobre la situación “potencialmente peligrosa” en la región de Maiquetía, afectando operaciones de vuelo en todos los niveles debido a la actividad militar.

El anuncio ha generado expectativa en el sector de transporte aéreo y entre venezolanos en el exterior, ya que la apertura del espacio aéreo podría permitir la reanudación de vuelos comerciales internacionales, suspendidos desde 2019 por decisiones anteriores de las autoridades estadounidenses y tensiones diplomáticas entre ambos países.