Mundo - 30/1/26 - 12:00 AM

Un hombre finge ser del FBI para liberar a Mangione antes de audiencia

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, regresa este viernes a la corte para una vista de su caso en la que la jueza podría decidir si se desestiman los dos cargos que hacen al proceso susceptible de pena de muerte, mientras que ayer un hombre fue arrestado tras presentarse en la cárcel donde está recluido haciéndose pasar por agente del FBI con una orden judicial para liberarlo.

Ayer, un hombre fue arrestado tras presentarse en la cárcel federal de Nueva York en la que se encuentra Mangione, alegando ser agente del FBI y afirmando tener una orden judicial para liberar al joven.

Ahora, el hombre, identificado como Mark Anderson, de 36 años y residente de Mankato (Minnesota), está acusado de hacerse pasar por agente del FBI y está previsto que comparezca este jueves ante un tribunal federal de Brooklyn.

