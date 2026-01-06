Trump: Delcy Rodríguez está 'cooperando' y descarta convocatoria a elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que los secretarios de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Adminsitración Trump, para «un rol más elevado» en la gestión de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de políticas y que será un esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional.

El sábado Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela y este lunes aseguró que estamos al cargo del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no hace lo correcto.

El mandatario también descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos treinta días hasta que el país recupere su salud.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

Además, Trump señaló que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está cooperando con las autoridades estadounidenses.

"Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", afirmó Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

Rodríguez juró este lunes su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo.

