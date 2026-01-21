Trump dice que a los groenlandeses les encantará su plan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes su deseo de anexionar Groenlandia y, al ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió de forma enigmática: “Ya lo verán”.

Trump ofreció una rueda de prensa de casi dos horas en la Casa Blanca, con motivo de su primer año tras regresar al poder, en la que mantuvo una postura firme respecto a su plan de castigar con aranceles a ocho países que han enviado tropas al territorio autónomo de Groenlandia, dependiente de la corona danesa.

🟦 Rechazo en Groenlandia y postura de Trump

Al ser cuestionado sobre los sondeos en Groenlandia, donde la mayoría de la población se opone a formar parte de Estados Unidos, el mandatario republicano aseguró que ese rechazo cambiará una vez dialogue con las autoridades locales.

“Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados”, afirmó Trump.

🟦 Tensiones con Europa y advertencias comerciales

El presidente estadounidense también restó importancia a las posibles represalias de Europa, luego de que varios líderes nacionales y autoridades de la Unión Europea (UE) reaccionaran con molestia ante sus declaraciones y amenazas.

Desde Bruselas se ha sugerido la posibilidad de suspender el acuerdo comercial con Washington, suscrito entre junio y agosto del año pasado, o incluso recurrir al llamado instrumento anticoerción de la UE, conocido como la “bazuca comercial”, para responder a eventuales presiones económicas de Estados Unidos.

🟦 Groenlandia, un punto estratégico

El renovado interés de Trump en Groenlandia se da en un contexto de creciente competencia geopolítica, debido a la ubicación estratégica de la isla en el Ártico, su potencial en recursos naturales y su valor clave para la seguridad y defensa global.