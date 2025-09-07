Trump no descarta atacar cárteles dentro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de lanzar ataques militares contra cárteles de droga que operan dentro de Venezuela, en medio de una creciente tensión bilateral.

Al ser consultado por periodistas este domingo sobre si contempla acciones directas contra organizaciones criminales en territorio venezolano, respondió con ambigüedad: “si atacan… Bueno, ya lo verán. Lo van a descubrir”.

Esto se da días después que diera la orden de derribar aviones venezolanos que amenacen la seguridad de la marina de Estados Unidos.

