Trump y Xi hablan por teléfono y hacen acuerdos productivos

Adelantó que planea visitar China a principios de 2026, mientras que Xi viajaría posteriormente a Estados Unidos, en un intercambio de visitas.

 

Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron este viernes una conversación telefónica que ambos describieron como “constructiva” y que abre un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre Washington y Beijing. 

Se indicó que la llamada sirvió para avanzar en un posible acuerdo sobre el futuro de TikTok en territorio estadounidense y para confirmar un próximo encuentro presencial entre ambos líderes a finales de octubre en Corea del Sur, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump adelantó que planea visitar China a principios de 2026, mientras que Xi viajaría posteriormente a Estados Unidos, en un intercambio de visitas que, de concretarse, marcaría un intento de normalización diplomática tras años de fricciones comerciales y geopolíticas.

Además de conflictos, uno de los temas centrales de la conversación fue, y seguirá siendo, TikTok, la popular aplicación de videos cortos de la empresa china ByteDance. 

El Congreso de Estados Unidos aprobó el año pasado una ley que obliga a la plataforma a venderse o separarse de su matriz china para evitar una prohibición en el país, TikTok se ha convertido en un símbolo de la disputa tecnológica y comercial entre Washington y Beijing.

Trump, que ha prorrogado en repetidas ocasiones el plazo de cumplimiento de esa ley, reiteró que la aplicación tiene un “valor enorme” y que su permanencia en Estados Unidos depende de que se garantice la seguridad de los datos de los usuarios. 

“Me encanta TikTok. Me ayudó a ser elegido”, aseguró en una conferencia de prensa previa a la llamada de este 19 de septiembre con Xi, subrayando tanto la influencia de la red social como su propio interés político en mantenerla operativa.

