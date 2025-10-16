Un muertos y 100 heridos por protestas en Perú

Un muerto y más de 100 heridos dejaron los enfrentamientos que estallaron la noche del miércoles en el centro de Lima, durante una protesta masiva liderada por jóvenes contra el Congreso y el gobierno recién instalado.

Una multitud marchó hacia la sede del legislativo en rechazo de la clase política y de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso.

La Policía los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Un hombre murió y unas 100 personas resultaron heridas, según las autoridades. El presidente transitorio de Perú, José Jerí, identificó a la víctima en X como "Eduardo Ruiz Sanz de 32 años".

Dichas protestas se dieron luego de la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político exprés que tuvo lugar el pasado el 10 de octubre.

Luego de eso, José Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año.

La Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, y gremios de artistas y del transporte público habían convocado la protesta del miércoles.

Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de Boluarte. Sin embargo, esta es la manifestación más violenta hasta el momento.