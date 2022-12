The Washington Post anunció botadera de empleados en EE.UU.

Los directivos del medio estadounidense The Washington Post anunciaron la eliminación de varios puestos a principios del próximo año, incluidos de la sala de redacción, algo que ha causado que el sindicato del periódico analice irse a huelga.

Fred Ryan, el editor de The Washington Post, anunció en una reunión de empleados, que los recortes serían de un solo dígito y agregó que la compañía terminaría sus planes de despidos en las próximas semanas.

Los periodistas al conocer la noticia cuestionaron al editor, quien se negó a responder preguntas. Ryan afirmó que “no vamos a convertir el ayuntamiento en una sesión de quejas, lo siento, gracias”.

Ryan afirmó que no habría una reducción general en el número de empleados de la sala de redacción porque los recortes se compensarán con la contratación en otras áreas.

En la actualidad el diario emplea aproximadamente a 2.500 empleados, lo que significa que los recortes representarían al menos 250 personas.

El sindicato de trabajadores del periódico criticó el anuncio y analiza la posibilidad de convocar a una protesta, una semana después de que un episodio similar sucediera en The New York Times.

“Este comportamiento es inaceptable de cualquier líder, pero especialmente del líder de una organización de noticias cuyos valores fundamentales incluyen la transparencia y la responsabilidad”, dijeron al medio especializado The Guild.

The Guild agregó que creía que “no había justificación para que The Post despidiera empleados en un período de crecimiento y contratación récord”.

Este tipo de problemas afecta a varios medios en otros países, tal es el caso de Ecuador, con el diario El Comercio, que enfrenta malestar entre sus trabajadores quienes decidieron no circular la versión impresa del peridódico del miércoles y exigen mejoras en sus salarios.

