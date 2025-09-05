Nacional - 05/9/25 - 02:46 PM

37 años de prisión por femicidio y robo en Colón

Durante el juicio oral, se demostró que el condenado disparó a la víctima mientras esta participaba en una fiesta, causándole la muerte en el lugar. Además, la despojó violentamente de su teléfono móvil.

 

Por: Redacción / Web

Un hombre de 21 años fue condenado a 37 años de prisión por los delitos de femicidio y robo en perjuicio de Nicole Ávila. El crimen ocurrió el 4 de junio de 2023 en el residencial Altos de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

El Tribunal de Juicio lo declaró culpable tras considerar suficientes las pruebas presentadas por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala. La decisión fue unánime.

El tribunal también le impuso como pena accesoria la prohibición de portar armas de fuego por un periodo de 10 años, una vez cumpla la condena principal.
 

