Nacional - 15/12/25 - 12:00 AM

El Senan incauta más de tres toneladas de droga en muelle

Por: Redacción. -

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó ayer domingo de la incautación de más de tres toneladas de droga que permanecían ocultas dentro de un contenedor en un muelle de la ciudad de Colón.

"Se confirma el decomiso de 3,205 paquetes de presunta sustancia ilícita, ocultos en un contenedor en tránsito por Panamá, en una terminal portuaria del Caribe, provincia de Colón", informaron las autoridades aeronavales de Panamá en X y cada paquete suele pesar un kilo aproximadamente.

Esta semana, los agentes aeronavales también decomisaron 2,2 toneladas de drogas y arrestaron a 5 personas, entre ellos un colombiano, por su presunto nexo con las sustancias ilícitas, en diferentes acciones policiales.

