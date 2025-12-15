OFAC sanciona empresa vinculada a proveedor de equipos de seguridad del Estado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso esta semana sanciones económicas a la empresa Talent Bridge, S.A., la cual mantendría vínculos con un proveedor que suple equipos de seguridad al Estado panameño.

Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. se dan luego de que se relacionara a esta sociedad con una red transnacional que capta a exmilitares colombianos para luchar en la guerra civil de Sudán.

Talent Bridge, S.A., que tiene sede en Panamá, antes figuraba en el registro como Global Staffing, S.A.

Según las autoridades estadounidenses, esta acción es parte de una estrategia para minimizar su exposición legal y ocultar los vínculos con la empresa que contrata a los combatientes colombianos. Y es que Global Staffing firma contratos y recibe fondos en nombre de la empresa reclutadora en Colombia.

Talent Bridge se encuentra bajo el control de Jack Peter Derman Guzmán, quien ejerce las funciones de presidente, tesorero y representante legal. El equipo directivo se completa con Enrique Daniel Palacios Quintanilla (secretario) y Fredy Alejandro López Ocampo (director).

Estas mismas personas están vinculadas a otra empresa que, el 12 de agosto, obtuvo directamente un contrato por $1.6 millones con el Ministerio de Gobierno para el alquiler de 500 brazaletes electrónicos.

Sprintico Corp. (la compañía favorecida por el Mingob) cuenta curiosamente con Derman como presidente, López como secretario y Medardo José Rangel Guevara como su tesorero. Mientras Quintanilla es el agente residente de ambas empresas (Talent Bridge y Sprintico Corp.).

La investigación de la OFAC sobre las personas y entidades designadas se llevó a cabo en colaboración con el Centro Nacional de Identificación de Objetivos de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Esta medida implica que todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.