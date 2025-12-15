Irma promete que no se dejará vencer por la basura; dividen ‘Detroit’ en tres zonas

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, afirmó que, debido a la irresponsabilidad, la falta de cumplimiento de los planes operativos y la falta de fiscalización de administraciones anteriores a la empresa Revisalud, hoy enfrentan un gran problema con el tema de la basura que “pronto”, aseguró, “llegará a su final”.

“El próximo 18 de enero finaliza un contrato que ha sido leonino durante mucho tiempo, un contrato en el que no se beneficiaba más nadie que solamente la empresa recolectora”, dijo la alcaldesa en Debate Abierto.

Hernández indicó que a partir del 18 de enero habrá una dinámica diferente. Prometió que el servicio de recolección de desechos se va a mantener de manera ininterrumpida a partir de la salida de la empresa actual, mientras se define la licitación de la nueva concesión del distrito, que será a 20 años.

Sostuvo que, para garantizar la no interrupción del servicio, tienen tres empresas que han sido seleccionadas y que el distrito se ha dividido en tres zonas distintas: verde, naranja y azul.

En la zona verde, que incluye una parte de José Domingo Espinar y el corregimiento de Rufina Alfaro, se autorizó a la compañía Volquetes y Transporte Corro, S. A. por 1 millón 303 mil dólares ($1,303,000.00).

En la zona naranja (Arnulfo Arias Madrid, Belisario Porras, Belisario Frías y parte de los corregimientos de Omar Torrijos y José D. Espinar) se seleccionó a Roca Atlántica, S.A. por la suma de 1 millón 539 mil dólares ($1,539,000.00).

Mientras que, en la zona azul (Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza, parte de Omar Torrijos y el corregimiento de Mateo Iturralde) operará Eco Septic Panama Corp. por 1 millón 26 mil dólares ($1,026,000.00).

En total, al municipio le corresponderá pagar 3 millones 868 mil dólares ($3,868,000.00) por estas contrataciones que tienen duración de seis meses y que está pendiente de aprobación para que se pueda pasar a las firmas de contratos y pasar por el refrendo de la Contraloría General.