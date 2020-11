55 años después sigue el misterio del TC 48

Aquella mañana del 3 de noviembre de 1965, había mal tiempo. El TC 48, un Douglas DC 4 de la Segunda Guerra Mundial de la Fuerza Aérea de Argentina, despegó del aeropuerto de Howard, en la antigua Zona del Canal de Panamá.

El avión TC-48 despegó a las 6:49 a.m. hora de Panamá; con una diferencia de 6 minutos antes había despegado el T 43, otro avión de la Fuerza Aérea de Argentina. Ambos aviones transportaban la promoción XXXI de la Escuela Militar de Aviación. Iban rumbo a El Salvador.

Ambas aeronaves seguirán la misma ruta. El TC 48 al llegar al Archipiélago de Bocas del Toro, reportó su posición, pero minutos después comunica una emergencia: fuego en un motor; luego anuncia otro motor apagado. Se corta la comunicación y desaparece de todos los radares.

A bordo iban 68 personas: 54 cadetes de la Escuela de Aviación de Argentina: 53 argentinos y un peruano; además había otras 14 personas entre tripulantes y pasajeros.

La torre de control de Managua, Nicaragua captó la emergencia y reportó al T 43 que atrás había una emergencia en el TC 48 y que se devolvieran. El T 43 continúo rumbo al Salvador. A los cadetes del T 43 que iban a bordo no se les dijo nada. Al llegar a El Salvador se les mantuvo entretenidos, y no fue hasta horas de la noche que se les comunicó que no se sabía el paradero del otro avión.

Al día siguiente, regresa el T 43 a Howard y se incorpora a la búsqueda junto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos acantonados en la Zona del Canal, que lleva a cabo las investigaciones y búsqueda junto a La USAF (United States Air Force) que colocó 55 aviones al servicio de la búsqueda y varios barcos de la US Navy y el US Coast Guard, que vinieron a ayudar.

Sobrevolaron las aguas bocatoreñas buscando el TC 48. El día 9 de noviembre, ante la contundencia de los elementos rescatados del mar, la Fuerza Aérea Norteamericana responsable de la operación de rescate concluyó que, el avión argentino impactó en el mar en forma violenta y no hubo sobrevivientes. Ese mismo día se da por finalizada la operación de rescate.

A los cadetes del T 43, al regreso de El Salvador a Howard, se les mantuvo alejado de las investigaciones.

En el año 2018, conocimos el misterio del TC 48 e iniciamos investigaciones para encontrar sus restos. En 1998, Alfred Lumbeker, científico austriaco quien contaba con un instrumento llamado "Fish Finder" que sirve para ubicar cardúmenes de peces y medición de las profundidades marinas. Al llegar al sitio, Alfred se percató de que el instrumento indicaba profundidades de 480 metros y más, por lo que aumenta su curiosidad y se mantienen analizando el área y aprovechando la abundancia de peces de la zona cuando, de repente, se asombra al distinguir y reconocer una silueta de un avión en las profundidades. Exclama que “podría tratarse de un avión de la Segunda Guerra Mundial”. Lamentablemente nunca lo comunicó a las autoridades panameñas.

Viajamos a Bocas del Toro, y allí encontramos a Elena Garay, de 67 años, quien recordaba el accidente. “Era una estudiante de doce años en la Escuela de Loma Partida. Estaba en VI Grado. Ese día llegaron cuatro compañeros de Tierra Oscura, e informaron ver una bola de fuego caer al mar hacia los lados de Buenaventura.

Salieron los moradores a buscar, y vimos los aviones del ejército de Estados Unidos sobrevolando en la búsqueda. Ese día eran fiestas patrias y mi padre me dejó a las cinco de la mañana en la escuela”.

Una fuente, el cual mantenemos la confidencialidad de su nombre, confirma que sabe dónde está el avión y hemos elevado una solicitud para que se nos faciliten los buzos y un helicóptero, para que puedan viajar a Bocas del Toro, y a los buzos el lugar donde está el avión, para que puedan bajar y confirmar si es o no, el TC 48, lo cual servirá para cerrar un duelo llevado por 55 años.

El Flight Information Center registra el 4 de noviembre de 1965 el hallazgo del carnet del cadete Oscar Viztuaz. A estos indicios, se suman los registros de las bitácoras de la Torre de control del Aeropuerto de Howard y de la embarcación del buque Dodge County, que participó en la búsqueda del TC 48 y a las que tuve acceso, Son evidencias con respecto a la posibilidad de que el TC 48 cayó en aguas bocatoreñas. En el documento se detalla el 8 de noviembre la recuperación de chalecos salvavidas y un suéter militar color azul, un gabán ambos de la Fuerza Aérea Argentina y el pasaporte oficial No.13176 del cadete Julio Mario Pereyra y tarjeta de vacunación y otras pertenencias de Pereyra.

Julio Serbali, periodista argentino que trabajaba en la Cadena Reporter de Esso y Canal 12, que viajó como invitado a hacer el viaje de fin de curso de los cadetes de la Escuela de Aviación, junto a un periodista de La Nación dijo que viajaba en el T- 43, el otro avión. El Brigadier Benigno Andrada nos mostró todo lo que habíamos visto en el mar: tres gorras, chalecos salvavidas color naranja y unas valijas. Los salvavidas decían ‘Prefectura Nacional Marítima, República Argentina’ y los elementos estaban identificados con los nombres de los chicos.

Todavía recuerdo que los chalecos estaban arrancados y chamuscados, lo que me dio a pensar, con mucha tristeza, que se los habían comido los tiburones”

El brigadier Andrada resolvió regresar a Panamá y, estando allí, nos hicieron escuchar una grabación del último mensaje que había emitido por radio el piloto del TC-48. “Tengo fuego en el motor número tres, me voy a tirar hacia la playa para tratar de aterrizar”, decía.

En 1970 una delegación de la Fuerza Aérea de Argentina, vino a Panamá a investigar.

Cadetes sobrevivientes vuelven a Bocas

“Bocas del Toro siempre estuvo en mi mente. Lejos estaba de pensar que, cincuenta años después, volvería a Panamá y a la provincia de Bocas del Toro”, nos dijo el Cadete Roberto Briend, veterano y héroe de la Guerra de Las Malvinas, en una entrevista en diciembre de 2018.

‘Después de más de cincuenta años, continúo sosteniendo la posición que el avión cayó al mar. Lo que pude presenciar y escuchar de las actividades de búsqueda realizadas y la visualización de los elementos extraídos por aviones y barcos, mientras estábamos en Panamá, me llevó a pensar que el TC-48 cayó al mar, hecho coincidente con la opinión de muchos de mis compañeros. ¡Es lo que sostuvimos durante los últimos cincuenta y tres años!

Posterior a Briend, otros dos cadetes han vuelto a Bocas del Toro a rendir homenaje en el mar a sus compañeros de la promoción XXXI, de quienes nunca se han olvidado.

El pasado 8 de octubre de 2020, falleció el Vicecomodoro (R) Miguel Ángel Escudero, integrante de la Promoción XXXI de la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina que iba a bordo del T 43. Sobreviven 27 Cadetes del T 43: 26 argentinos y un peruano.

Cincuenta y cinco años después, continúa el dilema: ¿Mar o Tierra? Todos los indicios apuntan que el TC 48 se encuentra en aguas bocatoreñas y allá lo seguiremos buscando.