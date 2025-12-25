Mulino felicita a “Tito” Asfura y abre la puerta a trabajar juntos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó públicamente al conservador Nasry “Tito” Asfura tras su victoria electoral en Honduras y dejó claro su interés de caminar juntos en una agenda de cooperación que beneficie a ambos países y a la región.

A través de su cuenta oficial en X, Mulino fue directo al mensaje:

“Felicito al presidente electo de Honduras @titoasfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región”, escribió el mandatario panameño.

Asfura, de 67 años, fue declarado virtual presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, luego de un proceso electoral que se extendió por 24 días de escrutinio, marcado por denuncias de fraude, tensiones políticas y señalamientos de injerencia internacional, incluyendo el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump.

Junto a Panamá, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana también felicitaron a Asfura, pidiendo que la transición de mando se dé de forma pacífica y ordenada, según un comunicado conjunto difundido el miércoles.

Conocido popularmente como “Papi a la orden”, el exalcalde de Tegucigalpa y candidato del Partido Nacional obtuvo el 40,26 % de los votos, superando por un margen estrecho a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,54 %, con el 99,93 % de las actas escrutadas, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura asumirá el poder el próximo 27 de enero, sucediendo a la presidenta Xiomara Castro, del partido Libre, quien reiteró en su mensaje navideño que entregará el mando tal como lo establece la Constitución, sin extender ni un solo día su período.