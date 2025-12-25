Conato en restaurante de Marbella, pero bomberos lo controlaron

Panamá. — La mañana de este 25 de diciembre, mientras muchos aún celebraban la Navidad, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) respondieron a una llamada de emergencia en el restaurante Panda House, ubicado en el sector de Marbella.

Al llegar al sitio, personal de la Estación de Carrasquilla y la Estación Ricardo Arango evaluó la situación y confirmó que se trataba de un conato de incendio originado por una freidora que se inflamó repentinamente.

El fuego afectó solo el área inmediata del equipo, sin extenderse a otras zonas del local.

Gracias a la rápida reacción de los bomberos, la situación fue controlada sin complicaciones. No se reportaron personas heridas ni daños estructurales, lo que evitó que el incidente pasara de un susto a una tragedia en plena fecha festiva.

Posteriormente, un inspector de la Dirección de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizó la inspección correspondiente para descartar riesgos adicionales. Tras completar el procedimiento, las unidades retornaron a sus estaciones.

“El hecho no fue un incendio declarado, sino una situación que se manejó a tiempo y no pasó a mayores”, explicó el capitán Yaveth Pérez, jefe de Extinción, Búsqueda y Rescate de la Zona Regional Panamá.