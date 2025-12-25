Darién en alerta: Senafront neutraliza minas y frena red criminal

En la espesura del Darién, donde la selva es ley y el peligro no avisa, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) volvió a marcar territorio.

A través de la operación Centinela, las unidades lograron desactivar minas antipersonales y capturar a ciudadanos colombianos dedicados al tráfico ilegal de migrantes, una actividad que no camina sola y que está atada a estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

La alerta encendió las radios tras un aviso del Ejército de Colombia, que reportó la incursión de grupos delictivos en la zona limítrofe.

Desde ahí, el operativo se activó con precisión quirúrgica. Cinco artefactos explosivos improvisados fueron ubicados y destruidos: dos cerca de la Base Binacional La Olla y tres en Alto Limón, puntos sensibles donde cualquier paso en falso puede costar la vida.

En el mismo despliegue, las fuerzas detectaron embarcaciones con 33 migrantes, una muestra cruda de cómo estas rutas ilegales convierten a personas en mercancía.

Entre los aprehendidos figuran dos coyotes colombianos, individuos con alertas biométricas y presuntos miembros del Tren de Aragua, confirmando que las redes criminales transnacionales ya operan con descaro en estos pasos clandestinos.

La ofensiva no fue menor. Más de 300 unidades de fuerzas especiales, apoyadas por operativos marítimos, cerraron el cerco.

El balance incluye la incautación de 110 paquetes de presunta droga y la captura de varios sospechosos, entre ellos hombres armados vinculados al grupo Gaitanista de Colombia.

En el Darién, el mensaje fue claro: la frontera no está sola y el Estado sigue de frente, con firmeza y sin estridencias, protegiendo la vida y la soberanía.