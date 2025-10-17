Nacional - 17/10/25 - 04:40 PM

¡589 emergencias por escape de gas! Bomberos piden extremar precauciones

Por: Redacción / Crítica -

¡Alarma encendida! El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) reveló que 589 emergencias por escapes de gas han sido atendidas este año, una cifra preocupante que los lleva a reiterar su llamado a la prevención y el mantenimiento de los equipos domésticos e industriales.

Según el Capitán Andrés Espinoza, Jefe Regional del Centro de Operaciones, la mayoría de los casos se deben a reguladores y cilindros defectuosos, representando casi el 70 % de los incidentes reportados.

Entre las causas más comunes destacan:

  • Reguladores defectuosos: 49.6 % (292 casos)
  • Cilindros dañados: 20.9 % (123 casos)
  • Mangueras y tuberías en mal estado: 9.3 % (55 casos)

El Capitán Yabeth Pérez, vocero de la Sección de Extinción, Búsqueda y Rescate, recordó que “una chispa o una mala conexión pueden causar una tragedia con daños irreversibles”.

Los bomberos insisten en verificar el estado de los reguladores, mangueras y cilindros, evitar conexiones improvisadas y llamar al 103 ante cualquier olor a gas.

El BCBRP reitera que la seguridad empieza en casa, y la prevención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

