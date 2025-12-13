Nacional - 13/12/25 - 04:26 PM

Cirilo Salas gana presidencia del Partido Popular

Salas se alzó con 380 votos a favor, convirtiéndose así en la principal figura que encabezará el partido para el período 2025-2030.

 

Cirilo Salas fue electo como nuevo presidente del Partido Popular (PP) luego de imponerse en las elecciones internas realizadas este sábado.

De acuerdo con Radio Panamá, Salas se alzó con 380 votos a favor de un total de 465 delegados que participaron, convirtiéndose así en la principal figura que encabezará el partido para el período 2025-2030.

Tras su victoria, aseguró que su elección como presidente del Partido Popular representa un proceso democrático sólido y un mensaje de unidad interna.

Además, señaló que la prioridad para él será reorganizar y fortalecer el partido, escuchar a su militancia y asumir con claridad su rol político, reiterando el llamado a la unidad, la transparencia y la renovación de su estructura.

El partido también escogió a otras autoridades internas, entre ellas el vicepresidente (José Caicedo) , secretario general, subsecretarios, fiscal nacional y los miembros del Tribunal Nacional Ético Electoral.

Durante el congreso también aspiraron a la presidencia el PP, Daniel Brea, Richard Thomas Killborn, Ismael Lezcano y Zulphy Santamaría.

