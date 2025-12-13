Mulino asegura que dinero de la mina se destinará a obras sociales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que los fondos provenientes de la venta del material extraído de la mina serán destinados de forma exclusiva a obras sociales, destacando la salud, agua, esto, como parte de la proyección gubernamental para el 2026.

"Esta semana confío en que definamos con el ministro Chapman que los 30 millones que nos pagaron de las regalías del material de la mina serán dedicados exclusivamente a obras sociales, ni un dólar a otro lado", dijo el mandatario.

Además, destacó la llegada del 2026 lleno de esperanza para todos los panameños, con generación de empleos y la inversión gubernamental en obras de infraestructura por más de B/.11 mil millones.

Mulino, quien acompañó a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, durante una feria institucional en la provincia de Chiriquí, adelantó que el nuevo año será para trabajar fuerte en favor de la población, que les devuelva la fe y para sentar las bases de un país que crezca y dé oportunidades.

Igualmente, mantener la incansable lucha contra la delincuencia y el crimen, reforzando los estamentos de seguridad del Estado.

“Tengan fe que viene un 2026 muy bueno, lleno de esperanza y, sobre todo, de proyectos que comenzamos a ejecutar para generar empleos por todo el país”, destacó Mulino. A la vez, remarcó que el uso de los fondos de la mina se centrará en temas de salud (hospitales y centros de salud) y agua.

Destacó el cierre del año fiscal con éxito, con números en positivo, con un déficit controlado y las finanzas en orden, con un presupuesto 2026 fuertemente dirigido al sector social del país.

Además, se refirió al reciente crimen de un oficial de la Policía Nacional, por lo cual no descartó un año de mayor rigurosidad frente a la delincuencia y mano dura contra el crimen.

“No tengan duda de que eso viene. Hay forajidos como el de ayer que acabó con la vida de un policía… Mis respetos a esas familias que aportan héroes al país y, a veces, son muy incomprendidas. De nada sirve que el Ejecutivo haga su esfuerzo, a través de los estamentos de seguridad, si el Judicial no camina a la par”, remarcó el mandatario.

En tanto, reiteró que no se necesitan nuevas leyes, sino cumplir las existentes y dejar de ser artífices de un sistema penal "que lidia con delincuentes peligrosos”, con un sistema garantista como si se hablara de delitos menores.

“De nada sirve lo que hacen nuestros organismos de seguridad si el Órgano Judicial no pone de su parte”, concluyó.