Nacional - 13/12/25 - 05:29 PM

Detectan a seis agentes de seguridad extranjeros sin permiso de trabajo

El operativo se desarrolló en las áreas de la 24 de Diciembre, Pacora y Felipillo.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Trabajo, en coordinación con la Policía Nacional, detectó 6 agentes de seguridad extranjeros laborando sin el permiso de trabajo correspondiente.

De acuerdo con la entidad, se trata de 3 ciudadanos colombianos y 3 nicaragüenses, quienes prestaban servicios en diferentes empresas de seguridad.

Como parte del procedimiento, se procedió a levantar las providencias administrativas a las empresas involucradas y se les informó que las oficinas de estas compañías serán visitadas próximamente por inspectores del Mitradel, con el fin de regularizar la situación laboral de los empleados, evitar sanciones futuras y complicaciones legales.

Las autoridades enfatizaron que la contratación de mano de obra extranjera sin los permisos correspondientes afecta negativamente a la fuerza laboral panameña, y que los empleadores tienen la responsabilidad de verificar el estatus migratorio de sus colaboradores antes de contratarlos, como lo establece puntualmente la norma.

