Refuerzan prevención de incendios forestales en temporada seca

También se busca disminuir la cantidad de material inflamable en las áreas protegidas.

 

Con la llegada de la temporada de verano, la prevención de incendios de masa vegetal en las áreas protegidas y parques forestales representa un desafío para el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

En la provincia de Panamá Oeste, durante los meses de verano de 2025, unas 27,67 hectáreas de áreas protegidas fueron pasto de las llamas, según registros de MiAmbiente.

Fuera de estas zonas, los incendios afectaron 35,28 hectáreas. Como resultado de las investigaciones, se determinó que algunos incendios fueron provocados.

En lugares como el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Polígono de Tiro en Arraiján y el Área de Uso Múltiple Manglares de Bahía de Chame, la mayoría de los siniestros documentados se relacionan con actividades humanas.

Para reducir los riesgos de nuevos incendios de masa vegetal en áreas protegidas, como el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, se trabaja en ronda cortafuego en puntos específicos.

Otro de los objetivos, explica Lady Palacios, jefa de la sección de Forestal de MiAmbiente en esta provincia, es disminuir la cantidad de material inflamable en las áreas protegidas y evitar que posibles chispas o quemas se conviertan en incendios de considerable magnitud.

Entre los meses de enero y mayo, cuando se intensifica la sequía, los pastizales, la gramínea y la hojarasca se convierten en combustible natural, lo que incrementa la probabilidad de incidentes dentro de las áreas protegidas.

"Cualquier quema mal manejada puede afectar gravemente la vegetación, la fauna silvestre y la calidad del aire", advirtió Palacios.

