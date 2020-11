Abogado cuestiona a Mejía y a Fiscal por ñamería jurídica

El abogado Isaac Figueroa tildó de disparate que se le trate de vincular a un supuesto delito por la que se investiga a FCC, cuando apenas figura como representante de la compañía desde el 12 de junio del 2020 y la sumaria que adelanta la fiscal Ruth Morcillo corresponde a situaciones de los años 2012 y 2013.

Figueroa, quien interpuso un incidente de controversia ante el Juzgado Tercero de Liquidación, tildó de aberrantes y quijotescas las interpretaciones de la Fiscal.

El jurista, quien expondrá su situación la otra semana ante el Colegio de Abogados, soltó además un hecho muy particular: su propia abogada Marjorie Wells de Mejía, es la que le sugiere a la fiscal Morcillo que lo indague.

Yo no me estoy escondiendo, me estoy defendiendo ante un abuso de poder y he pedido al Juzgado Tercero de Liquidación que revoque esa orden de indagatoria, expresó Figueroa.

Isaan Figueroa también exclamó que no le parecía ético que su propia abogada que asume su defensa la pida al Ministerio Público que sea indagado...solo le faltó pedir que decretaran mi detención preventiva.

Para Figueroa debe ser claro que en la Fiscalía no manda Jeronimo Mejía, ni se utiliza el Código Mejía. Me sorprende que Jerónimo no haya tenido la hombría de firmar eso y mandó a una dama...pero pero es que una Fiscal salga corriendo a hacer lo que digan los Mejía, en vez de basarse en los elementos y las leyes.