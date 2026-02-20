¡Alerta docentes! Meduca denuncia estafa masiva por venta de vacantes falsas

Lo que empezó como la ilusión de conseguir un puesto de trabajo terminó en una pesadilla legal y económica para decenas de educadores. El Ministerio de Educación (Meduca) acudió ayer al Ministerio Público para presentar una denuncia formal por presuntos delitos contra la administración pública, luego de descubrir una red que lucra con la desesperación de quienes buscan una plaza en el sistema educativo.

La alerta roja se encendió cuando un grupo de docentes se presentó a la sede principal de la institución con la intención de tomar posesión de cargos en áreas de difícil acceso. Lo insólito es que estos docentes jamás participaron en un concurso oficial; según las investigaciones, los educadores realizaron transferencias bancarias a supuestos funcionarios que les prometieron "palanca" a cambio de dinero.

El engaño de las "plazas seguras"

Reinaldo Medina, subdirector de Recursos Humanos del Meduca, fue el encargado de interponer la denuncia y no se guardó nada. Advirtió a la comunidad educativa que la única vía legal para obtener un puesto es el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores.

“Reiteramos que la metodología válida es el concurso oficial y todos deben ingresar al sistema Provel. No se dejen engañar”, sentenció Medina. El funcionario explicó que los estafadores utilizan nombres de supuestos trabajadores de la entidad para generar confianza y convencer a las víctimas de que la transacción es legítima.

Cifras que alarman: Diplomas falsos y coimas

El informe del Meduca es contundente. La plataforma de Proceso de Vacantes en Línea (Provel) ha detectado al menos 50 casos de irregularidades graves. El "menú" de los delincuentes incluye:

El rastro del dinero ya está siendo rastreado. Medina confirmó que han identificado varias cuentas bancarias donde se depositaron los fondos. Hasta la fecha, el monto de este festín ilegal supera los 100 mil dólares, desglosados en casos acumulados desde 2024 hasta lo que va de 2026.

Sin funcionarios implicados (por ahora)

A pesar de la gravedad de los hechos, el Meduca aclaró que, hasta este momento, no se ha comprobado la participación de funcionarios reales de la institución en estas movidas. Todo parece indicar que se trata de personas externas que se hacen pasar por personal del ministerio para "pescar" a docentes incautos.

La entidad cerró filas rechazando enérgicamente estas conductas que manchan la ética educativa. Mientras tanto, el Ministerio Público ya tiene el expediente en sus manos para dar con los responsables de este tumbe masivo que afecta el bolsillo de los profesionales que solo buscan servir al país.