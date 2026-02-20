Nacional - 20/2/26 - 09:14 AM

Hay carnavalitos en Colón con ruta cerrada y reglas claras

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La ciudad de Colón ya calienta motores. El tradicional “Domingo Carnavalito” se tomará las calles el próximo 22 de febrero de 2026, luego de una reunión clave entre la Junta del Carnaval Alegoría 26, la Alcaldía de Colón, la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las autoridades afinan cada detalle para que la fiesta salga sin tropiezos. Logística, seguridad y control de acceso fueron los puntos principales sobre la mesa. La meta es clara: que la gente goce, pero sin desorden.

La ruta oficial arrancará en la recta de la calle 13, frente a la empresa de telefonía, y terminará en la puerta cuatro de la Zona Libre de Colón. Todo el trayecto estará cercado con vallas metálicas móviles, formando un anillo de seguridad para controlar el ingreso y evitar incidentes.

El cronograma ya está definido. Los culecos irán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y luego arrancará el desfile de comparsas junto a la tarima de espectáculos, de 4:00 p.m. hasta la medianoche.

También habrá reglas firmes. Está prohibido ingresar con armas de fuego o blancas, envases de vidrio, máscaras que impidan la identificación, menores sin adulto responsable y vendedores sin permiso. 

Las autoridades dejaron claro que la idea es mantener el ambiente familiar y evitar problemas.

Roberto Edwards, presidente del Carnaval Alegoría 2026, invitó a la comunidad colonense y visitantes a sumarse a la celebración. Dijo que se ha trabajado de la mano con las autoridades para que la fiesta sea alegre, pero ordenada. “Colón necesita celebrar, pero hacerlo bien”, señaló.

