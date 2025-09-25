Acodeco mete lupa a la calidad del materiales de construcción

La Acodeco anunció que reforzará la verificación técnica del cemento que se produce, importa y vende en el país, con el objetivo de evitar que productos de baja calidad o mal etiquetados terminen en las obras de construcción.

Este material es clave para el desarrollo de viviendas e infraestructura, por lo que debe cumplir con los estándares establecidos en la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 5-2019 y, desde este 25 de septiembre, con el nuevo Reglamento Técnico DGNTI 90-2024, que exige una evaluación de conformidad más estricta.

La entidad, a través de su Departamento de Metrología, se encargará de verificar el etiquetado, revisar que el peso declarado sea el real y exigir el certificado de conformidad emitido por el MICI, el cual garantiza que el cemento cumpla con los requisitos técnicos.

Con estas medidas, Acodeco busca proteger al consumidor de fraudes y productos adulterados, asegurar que el contenido del saco sea el correcto, y que la información sea clara y veraz. Además, se pretende promover una competencia justa y garantizar que cada saco cumpla con lo necesario para construir obras seguras y duraderas.