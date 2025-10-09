¡Adiós a los cheques! Ifarhu pagará becas con tarjeta digital

El gobierno de José Raúl Mulino se prepara para dar un salto tecnológico en el pago de los subsidios estatales. A partir del 2026, el Ifarhu dejará atrás los cheques en papel y comenzará a entregar las becas del PASE-U mediante una tarjeta digital Mastercard, como parte del proyecto Panamá Conecta.

Según explicó Santino Tapia, gerente de banca de consumo de la Caja de Ahorros, esta iniciativa permitirá consolidar en un solo sistema los pagos de los diferentes subsidios que ofrece el Estado, incluyendo programas como 120 a los 75 y Ángel Guardián.

“Con una tarjeta prepago satisfacemos la necesidad del Ifarhu y en un solo día podemos bajar los 800 mil wallets”, señaló Tapia en entrevista con Reporte Estelar de KW Continente.

Actualmente, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, debe firmar unos 800 mil cheques que los beneficiarios cobran en los bancos, sin que la institución pueda rastrear en qué se usan los fondos. Con la nueva wallet digital, eso cambiará.

“Con estas tarjetas se podrá segmentar dónde el Ifarhu quiere que se usen las becas: en supermercados, farmacias, restaurantes o útiles escolares. Eso es lo que permite el medio de pago Mastercard”, agregó Tapia.

El sistema funcionará a través de una aplicación móvil para Android, donde los beneficiarios deberán registrarse mostrando su cédula y realizando una prueba de vida validada por el Tribunal Electoral. Quienes no cuenten con un celular podrán solicitar una tarjeta física.

El proyecto involucra a varias entidades, entre ellas Mastercard, Sonda, Rapi Pass, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la Caja de Ahorros, con la meta de bancarizar a Panamá y hacer más eficiente y transparente el pago de los subsidios.