Nacional - 23/11/25 - 09:18 AM

Alcaldía de Panamá adjudica $2.3 millones para rehabilitar 3 piscinas

 

Por: Redacciópn / Crítica -

La Alcaldía de Panamá oficializó la adjudicación de un contrato por $2.3 millones para el mejoramiento de las piscinas municipales de Betania, San Francisco y Calidonia, luego de que el periodo de reclamos concluyera el 21 de noviembre.

Según la información oficial, la obra quedó en manos del Consorcio Nexus, conformado por Estudios Alcances y Desarrollos, S.A. y Alfa Mega Construcciones, S.A., bajo la Resolución de Adjudicación No. 068-CD-2025 con un monto exacto de $2,337,777.00

La resolución se subió a Panamá Compras el 7 de noviembre y, después del periodo de reclamos, quedó lista para avanzar.

Las instalaciones permanecen cerradas desde hace varias semanas, tras una orden municipal para realizar trabajos preventivos y correctivos

Según la Alcaldía, la medida busca proteger la salud pública y garantizar que las piscinas cumplan con los estándares necesarios para su uso comunitario.

Con la adjudicación en firme, el proyecto entra ahora en sus fases administrativas y técnicas, con el objetivo de entregar espacios seguros, funcionales y aptos para la recreación de las familias capitalinas.
 

