¡Alerta dengue! Casos superan los 10 mil en Panamá

La mayoría de los contagios se concentran en personas entre 10 y 59 años de edad, según el reporte oficial.

 

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica número 33correspondiente del 10 al 16 de agosto— se han reportado 10,188 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

Del total de casos, 9,044 no presentan signos de alarma, 1,074 presentan signos de alarma, y 70 han sido clasificados como dengue grave.

Regiones más afectadas

El informe detalla que la Región Metropolitana encabeza la lista de contagios con 2,946 casos, seguida por:

San Miguelito: 1,951 casos

Panamá Oeste: 1,168

Panamá Norte: 992

Chiriquí: 649

Bocas del Toro: 553

Los Santos: 378

Veraguas: 368

Darién: 293

Colón: 287

Panamá Este: 219

Herrera: 161

Coclé: 156

Comarca Ngäbe-Buglé: 58

Kuna Yala: 9 casos

Defunciones

Durante el 2025, se han notificado 15 defunciones por dengue. Las muertes se distribuyen de la siguiente manera:

Chiriquí: 4

Bocas del Toro: 3

Darién: 2

Región Metropolitana: 2

Panamá Este: 2

Coclé: 1

San Miguelito: 1

Tasa de incidencia y grupos de riesgo

La tasa de incidencia nacional para la semana epidemiológica número 33 es de 223 casos por cada 100 mil habitantes.

La mayoría de los contagios se concentran en personas entre 10 y 59 años de edad, según el reporte oficial.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos, utilizar repelente y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma relacionado con el dengue.
 

