¡Alerta dengue! Casos superan los 10 mil en Panamá
Por: Redacción / Web -
El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica número 33 —correspondiente del 10 al 16 de agosto— se han reportado 10,188 casos acumulados de dengue a nivel nacional.
Del total de casos, 9,044 no presentan signos de alarma, 1,074 presentan signos de alarma, y 70 han sido clasificados como dengue grave.
Regiones más afectadas
El informe detalla que la Región Metropolitana encabeza la lista de contagios con 2,946 casos, seguida por:
San Miguelito: 1,951 casos
Panamá Oeste: 1,168
Panamá Norte: 992
Chiriquí: 649
Bocas del Toro: 553
Los Santos: 378
Veraguas: 368
Darién: 293
Colón: 287
Panamá Este: 219
Herrera: 161
Coclé: 156
Comarca Ngäbe-Buglé: 58
Kuna Yala: 9 casos
Defunciones
Durante el 2025, se han notificado 15 defunciones por dengue. Las muertes se distribuyen de la siguiente manera:
Chiriquí: 4
Bocas del Toro: 3
Darién: 2
Región Metropolitana: 2
Panamá Este: 2
Coclé: 1
San Miguelito: 1
Tasa de incidencia y grupos de riesgo
La tasa de incidencia nacional para la semana epidemiológica número 33 es de 223 casos por cada 100 mil habitantes.
La mayoría de los contagios se concentran en personas entre 10 y 59 años de edad, según el reporte oficial.
El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos, utilizar repelente y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma relacionado con el dengue.