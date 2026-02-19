Nacional - 19/2/26 - 06:16 PM

Evento gastronómico Sabores de Colón llena hoteles y destaca cultura local

En esta oportunidad se cuenta con la participación de unos 200 emprendedores gastonómicos y artesanos locales.

 

Por: Redacción/Crítica -

Con la puesta en marcha el próximo fin de semana del evento Sabores de Colón, la industria hotelera se ha visto beneficiada, ya que la ocupación hotelera se encuentra en un 70%, aseguró el organizador de este encuentro gastronómico, Michael Chen.

Chen destacó que en la costa atlántica algunos hoteles están completamente llenos y otros han informado que tienen una ocupación del 60%.

El organizador de Sabores de Colón resaltó que este tipo de eventos son los que necesita la provincia para explotar lo que tiene, y en esta oportunidad es la gastronomía, además del arte y la cultura.

Explicó que la actividad se llevará a cabo desde el 27 de febrero hasta el 1 de marzo en el Centro de Arte y Cultura de Colón en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche.

Con Sabores de Colón se busca poner en valía los platos emblemáticos de la gastronomía colonense, destacó el empresario.

En esta oportunidad se cuenta con la participación de unos 200 emprendedores gastonómicos y artesanos locales.

También habrá representación de algunos estados de Estados Unidos y del área del Caribe.

Por su parte, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, precisó que, en conjunto con las activistas sociales, se están generando espacios para poner de manifiesto el potencial que tiene la costa atlántica.

‘Sabores de Colón’ nació como un proyecto de la Fundación Reto por Colón, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico, turístico y cultural de la provincia, con el fin de posicionar a Colón como destino gastronómico de primer nivel, tanto nacional como internacional.

Por otro lado, se espera que próximamente las autoridades de Colón emitan algún tipo de Resolución o Decreto Municipal para que este evento de Sabores de Colón se lleve a cabo todos los años.

