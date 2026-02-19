Ministerio Público en Bocas del Toro reubica atención tras daños por sismo

Tras el sismo de 5,2 grados registrado el miércoles y las réplicas que aún se percibieron este jueves, unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en conjunto con otras entidades, realizaron una inspección en la sede regional del Ministerio Público, ubicada en el sector de Suiche 4.

Se informó que, de manera preventiva, el edificio fue evacuado luego de que se detectaran algunas fisuras en su estructura.

Estas fisuras fueron consideradas como un posible riesgo tanto para los funcionarios de la entidad como para los usuarios.

Por seguridad, la atención de estas oficinas del Ministerio Público fue reubicada temporalmente en un inmueble frente al restaurante La Herrerana.

Las autoridades precisaron que tanto la evaluación como los reportes técnicos serán elevados al nivel central.

Además, se lleva a cabo la coordinación para el traslado de un equipo especializado de ingenieros, quienes determinarán si el edificio que alberga las oficinas del Ministerio Público puede continuar en funcionamiento.

En la inspección de la edificación también participó personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo de Bomberos.

Este primer movimiento sísmico de 5,2 grados, ocurrido el miércoles 18 de febrero, se sintió a las 4:06 a.m. en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, con epicentro a 13 kilómetros al noroeste de Changuinola, en Bocas del Toro.

Así lo confirmó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Después de la primera sacudida vinieron tres réplicas más: una a las 4:21 a.m., otra cerca de las 8:00 a.m. y la tercera cerca de las 11:35 a.m.

Todas con una profundidad mayor a 5 kilómetros, siempre en la zona limítrofe con Costa Rica.