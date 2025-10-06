Alerta en Panamá: Aumentan las muertes por dengue e influenza

El dengue y la influenza siguen representando una amenaza para la salud pública en Panamá, especialmente en la región metropolitana, donde las autoridades sanitarias han reportado nuevas defunciones por dengue.

El Dr. Ricardo Torres, director regional de Salud del área metropolitana, confirmó dos nuevas muertes por dengue en las últimas semanas. Las defunciones ocurrieron en los corregimientos de Pedregal y 24 de Diciembre, a pesar de los operativos de limpieza, fumigación y acciones preventivas que se han intensificado en distintas zonas de la región metropolitana.

Según Torres, el corregimiento de Tocumen es actualmente el que reporta la mayor cantidad de casos positivos de dengue.

De acuerdo con el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud (MINSA), correspondiente a la semana epidemiológica número 36 —del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025—, la región metropolitana registra 1,458 casos confirmados de dengue y dos muertes por esta causa.

Muertes por influenza también aumentan

El informe también advierte sobre un incremento en las defunciones por influenza. Durante la misma semana epidemiológica se reportaron dos nuevas muertes por esta enfermedad, y se actualizó una defunción correspondiente a semanas anteriores, acumulando un total de 88 fallecimientos por influenza en lo que va del año.

El reporte del MINSA detalla que el 86.4 % (76 personas) de los fallecidos no estaban vacunados contra la influenza. Además, el 92 % (81 personas) presentaban factores de riesgo, como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, condiciones neurológicas y enfermedades respiratorias.

Se han identificado también cuatro defunciones por influenza con coinfección: tres de ellas con SARS-CoV-2 (COVID-19) y una con infección simultánea de COVID-19 y parainfluenza.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, acudir a los centros de vacunación y colaborar con las jornadas de limpieza en sus comunidades para frenar el avance de estas enfermedades.