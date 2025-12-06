Privados de Libertad muestran sus talentos en Bazar de Navidad

El ‘Bazar los retazos tienen magia’, una Navidad de segundas oportunidades, es el gran evento que inició el Ministerio de Gobierno (Mingob) a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en la Casa Club del Parque Omar en el corregimiento de San Francisco.

En esta actividad, que comenzó el viernes 5 de diciembre a las 4:00 p.m. y culmina el domingo 7 de diciembre a las 9:00 p.m., las personas privadas de libertad que forman parte de los Centros Penitenciarios tienen la oportunidad de mostrar su arte y creatividad para confeccionar con telas, hilos y costura los ‘Remenditos’, que son seis hermosos pequeños peluches llamados: Patchie (el Oso Perezoso), Mia (la Conejita), Nena (la Pollita), Pepe (el Ñeque), Toto (el Zorrito) y Zary (la Zarigüeya).

Además, estos hombres y mujeres pudieron exhibir los adornos navideños que con sus destrezas fueron plasmados en pedazos de madera, arcilla y pintura de colores. Al igual que las privadas del Centro Femenino de Rehabilitación ‘Cecilia Orillac de Chiari’ (Cefere), del programa de la panadería “Amasando Esperanza”, llevaron las deliciosas Roscas Místicas, que fueron compradas por el público asistente.

Según la entidad, el primer día fue todo un éxito porque las personas se llevaron un pequeño recuerdo hacia sus hogares en este mes que representa la esperanza, generosidad, el amor al prójimo y renovación espiritual.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, informó que este Bazar de Navidad del Sistema Penitenciario es un mensaje de esperanza para el país, porque las personas pudieron acercarse para ver el trabajo realizado. Además, es un mensaje de que, dentro de las cárceles, no todo es malo, porque hay personas que han levantado su mirada, han dicho "quiero cambiar", desean una segunda oportunidad y sobre todo buscan ese perdón y reconciliación con la sociedad.

Dijo que esta muestra es de lo que han realizado más de 350 privados de libertad de todo el país, que laboraron en la ebanistería, la confección de juguetes, adornos de Navidad, los ‘Remenditos’ y el programa de la panadería.

En representación de la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, madrina del Plan Libertad, se hizo presente su hija, Alexandra Mulino, quien señaló que esto es una belleza de lo que han hecho, es una muestra del trabajo y el esfuerzo de los privados para volver a la sociedad.

“Me encantó todo lo que he visto en los stands y es una oportunidad para que todas las personas se acerquen durante estos dos días y compren sus regalos de Navidad", añadió.

Por su parte, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, precisó que este es el segundo bazar que se realiza y hemos visto que el primer día acudieron una cantidad de personas para comprar los Remenditos, que fueron confeccionados por las manos de los privados de libertad.

Mientras que Dimas Figuera, privado, explicó que fue un éxito porque los Remenditos se agotaron en menos de una hora. Me siento feliz porque vi la cara de satisfacción en las personas que buscaban estos peluches.

Para apoyar y continuar viviendo la magia de la resocialización de esta actividad, cuya entrada es gratuita, se continuarán vendiendo hoy y mañana desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., en el Parque Omar y a la vez podrás observar a las privadas de libertad que conforman el Coro Vive María del Cefere, cantando diversos tipos de música navideña.