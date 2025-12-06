Nacional - 06/12/25 - 01:53 PM

Manuel, el primer bebé en nacer en el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero

La llegada de Manuel se convirtió así en un símbolo de esperanza y de nuevos comienzos para toda la provincia.

 

El traslado de pacientes al nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero dejó uno de sus momentos más emotivos con el nacimiento del primer bebé en la moderna infraestructura. 

Se trata del pequeño Manuel, llamado así en honor a su padre y, de manera simbólica, al histórico hospital que durante décadas atendió a la población colonense.

Su madre, Katherine Fernández, llegó al hospital con dolores de parto y, sin saberlo, daría a luz al primer colonense nacido en estas nuevas instalaciones. 

