Mides reanuda pagos en áreas de difícil acceso desde el 17 de diciembre

La entidad informó que los pagos de PTMC en las áreas de difícil acceso en la provincia de Darién y la Comarca Emberá Wounaan se realizarán del 17 al 21 de diciembre.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informa que los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en las áreas de difícil acceso en la provincia de Darién y la Comarca Emberá Wounaan se realizarán del 17 al 21 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, tras la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, y considerando las condiciones actuales que permiten el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática, se retoman los puntos de pago ubicados en los corregimientos de Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné, en la provincia de Darién.

En la Comarca Emberá Wounaan, la reanudación de pagos incluye los corregimientos de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó.

