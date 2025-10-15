Anati entrega títulos de terrenos a escuelas con Mulino presente

En un acto cargado de simbolismo para la educación de Coclé, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) entregó títulos de terrenos en uso y administración a cuatro centros educativos del distrito de Aguadulce, en presencia del presidente José Raúl Mulino.

La ceremonia se realizó durante la inauguración del Centro de Educación Básica General El Barrero, donde el administrador general de Anati, Andrés Pagés Chanis, junto a la ministra de Educación, Lucy Molinar, hicieron entrega oficial de los documentos a los directores de los planteles beneficiados: Escuela de Boca de Urracillo, Centro de Educación Básica General Juan Bautista Rosas, Cuadro de Fútbol del CEBG Víctor Manuel Ramos Vega y CEBG Alto de La Estancia.

Los títulos, ahora inscritos en el Registro Público, garantizan la seguridad jurídica de los predios y fortalecen la infraestructura educativa, permitiendo a las escuelas planificar mejoras, ampliaciones y proyectos en beneficio de la comunidad coclesana.

Pagés Chanis destacó que esta acción responde al mandato del presidente Mulino de avanzar en la regularización y ordenamiento territorial, asegurando una gestión pública transparente y eficiente.

Por su parte, la ministra Molinar resaltó que la coordinación entre Anati y Meduca facilita la inversión en educación y asegura el desarrollo integral de los estudiantes.